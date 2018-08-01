Тюменские педагоги соберутся на педсовет

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Августовское совещание педагогических работников образования Тюмени начнется в гимназии № 16 (ул. Парфенова, 19) 28 августа в 14 часов. По традиции главный городской педсовет дает старт учебному году, именно здесь подводят итоги, обсуждают изменения и определяют задачи на новый учебный год.

Как сообщает городской департамент образования, в этом году главной темой педсовета станет "Национальный проект "Развитие образования": от стратегии к практической реализации". В его работе примут участие не только руководители и педагоги школ и детских садов, но и представители общественности, родители и журналисты.

С тематическим докладом, обозначив ориентиры нового учебного года, выступит директор департамента образования администрации города Тюмени Вячеслав Воронцов. Также своим опытом работы в развитии современного образования поделятся руководители тюменских школ и детских садов.

Завершится августовское совещание награждением педагогических работников.