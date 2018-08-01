В Нижневартовске осудят воспитательницу детского сада за травму ребенка

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Расследование уголовного дела в отношении воспитательницы детского сада завершили следователи в Нижневартовске, сообщает следственное управления СК РФ по Югре.

Во время прогулки с детьми воспитательница недосмотрела за 4-летней девочкой, которая покинула участок группы. Находясь без присмотра, она упала с самоката, ударившись головой о бетонную поверхность дорожки. Ребенок получил тяжкие травмы.

Следователями собраны все доказательства. Прокурором утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.