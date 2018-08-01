Винзилинские коммунальщики стали победителями чемпионата по спортивному рыболовству

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Винзилинские коммунальщики признаны победителями VIII открытого чемпионата Тюменского района по спортивному рыболовству, который прошел в с. Чикча 25 августа, сообщает управление информационной политики и информатизации Тюменского района.

32 команды из муниципальных образований, предприятий и организаций Тюменского района приняла в нем участие. Вытянув по жребию номер сектора, команды в составе трех человек закинули удочки.

Общий вес выловленной у Чикчи рыбы составил 7,5 кг. Больше всех – 1 кг. 730 г. – вытащили рыбаки МУП "Винзилинское ЖКЖ". На втором месте – команда птицефабрики "Пышминская", на третьем – команда п. Боровский.

Приз за самую большую выловленную рыбу – карась весом в 400 г. – достался команде из с. Горьковка. Кубки, дипломы и подарки вручили победителям, а всех участников хозяева турнира угостили наваристой ухой.