  • 28 августа 201828.08.2018вторник
  • USD67,3963
    EUR78,2269
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер западный

В Тюменской области за голосованием 9 сентября можно будет наблюдать в Интернете

Общество, 12:49 28 августа 2018

фото ЦИК России

В единый день голосования 9 сентября 2018 года можно будет наблюдать как голосуют на выборах губернатора Тюменской области жители Абатского и Викуловского, Исетского и Ялуторовского и всех других муниципальных районов.

Избирательная комиссия Тюменской области установила перечень территориальных и участковых избирательных комиссий, в помещениях которых будут применяться средства видеонаблюдения.

"Единогласным решением, - отмечено в сообщении облизбиркома, - определено, что комплексы видеофиксации будут функционировать в каждой из 29-ти территориальных избирательных комиссий региона и в 377 участковых избирательных комиссиях области".

"На каждом из этих участков установят по две видеокамеры, изображение из которых планируется транслировать в сети Интернет, - пояснил на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. - Видеонаблюдение будет и в 29 территориальных избирательных комиссиях – там, куда приезжают участковые комиссии после завершения голосования, где они сдают все документы и где все итоги выборов вводятся в государственную автоматизированную систему "Выборы". Оттуда они попадают в Центризбирком России и в избирательную комиссию Тюменской области. Всего будет 406 точек наблюдения".

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# видеонаблюдение , выборы губернатора , Игорь Халин

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:00 28.08.2018Тюменским школьникам напомнят о безопасности на железной дороге
12:49 28.08.2018В Тюменской области за голосованием 9 сентября можно будет наблюдать в Интернете
12:27 28.08.2018В "Мою территорию" можно принести вещи для малоимущих семей
11:54 28.08.2018В Тобольске принимают меры по обеспечению соблюдения избирательного законодательства