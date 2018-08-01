В Тюменской области за голосованием 9 сентября можно будет наблюдать в Интернете

фото ЦИК России фото ЦИК России

В единый день голосования 9 сентября 2018 года можно будет наблюдать как голосуют на выборах губернатора Тюменской области жители Абатского и Викуловского, Исетского и Ялуторовского и всех других муниципальных районов.

Избирательная комиссия Тюменской области установила перечень территориальных и участковых избирательных комиссий, в помещениях которых будут применяться средства видеонаблюдения.

"Единогласным решением, - отмечено в сообщении облизбиркома, - определено, что комплексы видеофиксации будут функционировать в каждой из 29-ти территориальных избирательных комиссий региона и в 377 участковых избирательных комиссиях области".

"На каждом из этих участков установят по две видеокамеры, изображение из которых планируется транслировать в сети Интернет, - пояснил на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. - Видеонаблюдение будет и в 29 территориальных избирательных комиссиях – там, куда приезжают участковые комиссии после завершения голосования, где они сдают все документы и где все итоги выборов вводятся в государственную автоматизированную систему "Выборы". Оттуда они попадают в Центризбирком России и в избирательную комиссию Тюменской области. Всего будет 406 точек наблюдения".

Борис Олейник