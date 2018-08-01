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Международные наблюдатели пока не проявили интереса к выборам в Тюменской области

Политика, 18:05 14 августа 2018

фото "Тюменская линия"

В избирательную комиссию Тюменской области пока не поступало заявок от международных наблюдателей на выборы губернатора 9 сентября 2018 года.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Но недостатка в наблюдателях за ходом выборов губернатора Тюменской области, депутатов Тюменской городской думы, не будет. Это наблюдатели от всех кандидатов, которые участвуют в выборах, от политических партий, которые выдвинули своих кандидатов, наблюдатели от общественной палаты, которая получила такое право накануне выборов президента РФ в марте 2018 года.

На выборах президента РФ в Тюменской области на избирательных участках работали международные наблюдатели из Казахстана, Польши и Германии.

Борис Олейник

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# выборы губернатора , наблюдатели

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