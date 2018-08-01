Десять депутатов Тюменской гордумы будут избраны по партийным спискам

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Далее в сюжете За выборами губернатора Тюменской области можно наблюдать в режиме реального времени

В Тюменскую городскую думу 7 созыва впервые будут избраны 10 депутатов по партийным спискам.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Количество депутатов останется неизменным – 36, - пояснил он. - Но впервые на городских выборах введена смешанная система: 26 депутатов будут избраны по одномандатным избирательным округам, а 10 – по партийным спискам".

Всего на 36 мандатов депутатов Тюменской городской думы претендует 185 зарегистрированных кандидатов. 75 – по одномандатным округам, из них 9 самовыдвиженцев, 110 – по спискам политических партий. 45 из них представляют партию "Единая Россия", 46 – КПРФ, 46 – ЛДПР, 29 – "Справедливая Россия".

В регистрации отказано кандидатам от партии "Коммунисты России". Из 37 кандидатов-самовыдвиженцев, зарегистрировано только 9.

"Причина отказа в регистрации – это, как правило, ошибки при сборе подписей в свою поддержку, - пояснил председатель облизбиркома. - Как сообщили в городской избирательной комиссии, двое из кандидатов обращались в суд. Но суд оставил в силе решения городской избирательной комиссии об отказе в регистрации".

Борис Олейник