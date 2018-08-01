За выборами губернатора Тюменской области можно наблюдать в режиме реального времени

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

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В единый день голосования 9 сентября 2018 года 377 избирательных участков на юге Тюменской области будут обеспечены видеонаблюдением. Всего участков - 1 тыс. 95.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Напомним, что видеонаблюдение устанавливают на крупных избирательных участках, в списках которых числятся более 1 тыс. человек.

"На каждом из этих участков будет установлено по две видеокамеры, изображение из которых планируется транслировать в сети Интернет, - рассказал он. - Здесь еще одна особенность – видеонаблюдение будет не только на участках, но и в 29 территориальных избирательных комиссиях – там, куда приезжают участковые комиссии после завершения голосования, где они сдают все документы и где все итоги выборов вводятся в государственную автоматизированную систему "Выборы".

Оттуда они попадают в Центризбирком России и в избирательную комиссию Тюменской области. Всего будет 406 точек наблюдения".

На 114 избирательных участках будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы).

"Это новые, модифицированные комплексы обработки избирательных бюллетеней – КОИБы, модели 2017, - пояснил Игорь Халин. - Всего их будет 114 – 100 в Тюмени, девять – в Тобольске и пять - в Тюменском районе.

Борис Олейник