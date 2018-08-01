В Тюменской области проверили систему ГАС "Выборы"

фото ЦИК России фото ЦИК России

В Тюменской области проверили работу государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы".

В тренировке, как сообщил на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, участвовали все комплексы средств автоматизации на Ямале, в Югре и на юге Тюменской области.

"Тренировка прошла успешно, - отметил он. - Никаких сбоев не было. Отрепетировали прохождение информации, прохождения всех данных на выборах губернатора Тюменской области. Это очень объемная работа - надо будет собрать данные более чем с 2 тысяч участковых избирательных комиссия, ввести эти данные в систему ГАС "Выборы", которые затем поступят в Центризбирком России. Мы за систему спокойны – она у нас достаточно защищена. Люди работают профессионально".

Всего в единый день голосования 9 сентября 2018 года в Тюменской области откроется 2023 избирательных участка. Из них на юге региона - 1095 участков, в Ханты-Мансийском автономном округе – 710, в Ямало-Ненецком автономном округе – 218.

Как и в марте, на выборах президента России, в Тюменской области будут работать девять временных избирательных – два в следственных изоляторах в Тюмени и Заводоуковске, и семь в медицинских учреждениях – шесть в Тюмени и один в Тобольске.

Борис Олейник