На выборах губернатора Тюменской области досрочно проголосуют жители отдаленных поселений
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На выборах губернатора Тюменской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года для отдельных групп избирателей разрешено досрочное голосование.
О таком решение областной избирательной комиссии на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил председатель комиссии Игорь Халин.
"Досрочное голосование в Тюменской области будет проводиться на 28 избирательных участках, в нем сможет принять участие 2 351 избиратель, что составляет 0,21% от общего числа избирателей в Тюменской области", - пояснил он.
Также смогут принять участие в голосовании на выборах губернатора, граждане Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа временно пребывающие вне места своей регистрации.
Это могут быть люди, находящиеся в отпуске, в деловой поездке, студенты-первокурсники, которые не успели прописаться по месту учебы.
"Для этого им, - пояснил Игорь Халин, - необходимо с 29 августа по 5 сентября (включительно) подать заявление в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей по месту временного пребывания. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации".
Борис Олейник