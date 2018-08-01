На выборах губернатора Тюменской области досрочно проголосуют жители отдаленных поселений

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На выборах губернатора Тюменской области в единый день голосования 9 сентября 2018 года для отдельных групп избирателей разрешено досрочное голосование.

О таком решение областной избирательной комиссии на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил председатель комиссии Игорь Халин.

"Досрочное голосование в Тюменской области будет проводиться на 28 избирательных участках, в нем сможет принять участие 2 351 избиратель, что составляет 0,21% от общего числа избирателей в Тюменской области", - пояснил он.

Также смогут принять участие в голосовании на выборах губернатора, граждане Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа временно пребывающие вне места своей регистрации.

Это могут быть люди, находящиеся в отпуске, в деловой поездке, студенты-первокурсники, которые не успели прописаться по месту учебы.

"Для этого им, - пояснил Игорь Халин, - необходимо с 29 августа по 5 сентября (включительно) подать заявление в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей по месту временного пребывания. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации".

Борис Олейник