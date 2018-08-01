В единый день голосования в Тобольске откроются более пятидесяти избирательных участков

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

51 избирательный участок откроется в Тобольске на выборах губернатора Тюменской области в единый день голосования 9 сентября.

Об этом рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Александр Поляков. По его словам, временный избирательный участок откроется в областной больнице № 3.

"Мы уже получили все бюллетени, готовим их к выдаче участково-избирательным комиссиям. На девяти избирательных участках будут применены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Они установлены на участках с самым большим числом избирателей", - отметил Александр Поляков.

Практически на всех избирательных участках в Тобольске установлено видеонаблюдение, будет онлайн-трансляция.

Александр Поляков уточнил, что тоболяки смогут на выборах проголосовать досрочно. С 29 августа необходимо пройти на свой избирательный участок с 16 до 20 часов в будние дни или с 10 до 14 часов в выходные дни.

Кроме выборов губернатора в Тобольске пройдут дополнительные выборы депутата в городскую думу по округу № 13. Ранее Сергей Дергоусов по личным причинам сложил с себя депутатские полномочия. За депутатское кресло будут бороться четыре кандидата: Марсельеза Ибукова, Евгений Коплевацкий, Тимур Набиев и Регина Юхневич.

Евгений Новоселов