  • 29 августа 201829.08.2018среда
  • USD67,3911
    EUR78,7600
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменцы выберут народного доктора

Общество, 12:05 29 августа 2018

Тюмень-наш дом во Вконтакте | Фото: Тюмень-наш дом во Вконтакте

Тюменцы выберут лучшего медика в номинации "Народный доктор", который трудится в городских поликлиниках. Опрос мнений проходит на портале "Я решаю!", сообщает администрация Тюмени.

После завершения голосования на основании поступивших в оргкомитет конкурса анкет будет составлен рейтинг докторов, чей труд заслуживает самого искреннего уважения и благодарности.

Добавим, городской конкурс "Лучший по профессии" проводится среди коллективов муниципальных медицинских учреждений города на протяжении многих лет и пользуется популярностью как среди профессионалов, так и у населения. Такие профессиональные состязания помогают определить достойных и лучших в своем деле специалистов, которые являются не только грамотными врачами, медицинскими сестрами, фельдшерами, но и добрыми, отзывчивыми людьми, всегда готовыми помочь пациенту.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# доктор , конкурс , портал Я решаю , рейтинг

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:00 29.08.2018Школы и детские сады на Ямале готовы к новому учебному году
12:49 29.08.2018Тюменцы могут менять порядок получения социальных услуг через Интернет
12:38 29.08.2018В Тюменской области стартовала музейная акция "Приобщение"
12:05 29.08.2018Тюменцы выберут народного доктора