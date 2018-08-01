Тюменцы выберут народного доктора

| Фото: Тюмень-наш дом во Вконтакте | Фото: Тюмень-наш дом во Вконтакте

Тюменцы выберут лучшего медика в номинации "Народный доктор", который трудится в городских поликлиниках. Опрос мнений проходит на портале "Я решаю!", сообщает администрация Тюмени.

После завершения голосования на основании поступивших в оргкомитет конкурса анкет будет составлен рейтинг докторов, чей труд заслуживает самого искреннего уважения и благодарности.

Добавим, городской конкурс "Лучший по профессии" проводится среди коллективов муниципальных медицинских учреждений города на протяжении многих лет и пользуется популярностью как среди профессионалов, так и у населения. Такие профессиональные состязания помогают определить достойных и лучших в своем деле специалистов, которые являются не только грамотными врачами, медицинскими сестрами, фельдшерами, но и добрыми, отзывчивыми людьми, всегда готовыми помочь пациенту.