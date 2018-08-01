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На Урале нет действующих лесных пожаров

Общество, 14:32 30 августа 2018

data.rosleshoz.ru

В Уральском федеральном округе не зарегистрировано действующих лесных пожаров на утро 30 августа, сообщает Рослесхоз.

Всего с начала пожароопасного периода на территории УФО произошло 1 тыс. 694 лесных пожара на общей площади 43 тыс. 978 га (из них площадь, покрытая лесом, - 36 тыс. 800 га). Средняя площадь одного пожара составляет 26 га.

В 2017 году на эту дату на Урале возникло 1 тыс. 909 лесных пожаров на общей площади 298 тыс. 45 га, а в 2016 году – 2 тыс. 597 пожаров на общей площади 87 тыс. 396 га.

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# лесные пожары

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