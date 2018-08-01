Школьный must have: первые в мире детские часы-телефон уже в продаже

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Родители могут дополнить набор школьника полезным устройством – часами Elari KidPhone 3G. С их помощью можно позвонить ребёнку по аудио- или видеосвязи, узнать его местоположение, а сам ученик получит помощника в жизни и учебе. При покупке умных часов весь сентябрь действует акция – месяц связи бесплатно на тарифе "Включайся! Пиши" от "МегаФона".

Elari KidPhone 3G – это первые в мире детские часы-телефон, с которыми можно общаться, как с человеком благодаря Алисе от Яндекса. Алисе можно задать любой вопрос, сыграть с ней в игру "Города", "Зоология", "Угадай число", попросить рассказать сказку, обменяться комплиментами и просто поболтать. При этом команда Яндекса специально адаптировала Алису под KidPhone 3G – в ее "арсенале" нет контента, неприемлемого для ребенка.

Гаджет будет полезен и родителям. KidPhone 3G поможет обеспечить безопасность детей: с помощью часов можно посмотреть местоположение ребенка на карте, позвонить ему по аудио- или видеосвязи, обменяться сообщениями в голосовом чате и многое другое.

С тарифом "Включайся! Пиши" от МегаФона такие требовательные к скорости мобильного интернета функции, как Алиса и видеозвонок, будут работать, как часы. По данным компании Ookla у МегаФона самый быстрый мобильный интернет в России по результатам 7,9 млн замеров пользователей Speedtest. При покупке часов Elari KidPhone 3G в салонах компании и интернет-магазине клиент получает месяц связи бесплатно на тарифе "Включайся! Пиши". Стоимость часов составит 6999 рублей.

"Мы рады сотрудничать с такими дальновидными партнерами как "МегаФон-Ритейл", которые первыми увидели потенциал наших новых часов и начали реализацию этого проекта. Мы уверены, что пользователи будут впечатлены реально прорывным функционалом для детей и родителей, которым обладают Elari KidPhone 3G, благодаря талантливым командам из Elari и Яндекса", – прокомментировал Йосеф Закс, основатель Elari.

Сделать предзаказ, узнать, в каких салонах города доступны Elari KidPhone 3G, можно на сайте shop.megafon.ru или по номеру 8-800-550-58-58.