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В Тюмени на месяц закрыли ресторан McDonald’s

Общество, 17:27 31 августа 2018

УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

Деятельность ресторана McDonald’s (ул. Мориса Тореза) приостановлена на 30 суток в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В ходе проверки сотрудники регионального управления Роспотребназора выявили нарушения в ресторане. В частности, ненадлежащая уборка помещений, загрязненный инвентарь, используемый в процессе приготовления пищи, отсутствие раковины для работников в основном производственном помещении, обильная наледь в холодильнике, загрязненные подносы и другое.

Судебные приставы в течение 30 дней проверят сохранность наложенных пломб, печатей и исполнение требования о запрете деятельности.

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# Роспотребнадзор , судебные приставы

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