Александр Моор пожелал ученикам "Роснефть-класса" не терять мотивацию и двигаться вперед

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый в Тюмени "Роснефть-класс" открылся на базе школы №25 31 августа. В течение двух лет ребята при поддержке крупной нефтегазовой компании будут углубленно изучать физику, химию и математику. Обучаться в новом профильном классе будут выпускники девятых классов, прошедшие конкурсный отбор.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, поздравляя старшеклассников со знаковым событием, выразил уверенность, что у ребят большое будущее. Главное – не терять мотивацию и двигаться вперед.

"Компания "Роснефть" – наш стратегический партнер. Много лет она ведет добычу нефти, здесь есть ее научно-исследовательские институты, у нас много совместных проектов и самый важный из них связан с подготовкой кадров. Мы заинтересованы в том, чтобы наши школьники сделали правильный выбор в жизни, это очень важно. Сегодня крупным компаниям нужны квалифицированные, современные, думающие специалисты, начиная от рабочих специальностей и заканчивая инженерными. Конечно, многое будет зависеть от вас, но качество тюменского образования позволяет большинству выпускников быть востребованными", - отметил Александр Моор.

Он добавил, что создание "Роснефть-классов" - это эффективная форма профориентации, в развитии которой заинтересован как регион, так и предприятие. С одной стороны, такое сотрудничество дает возможность ребятам получить образование и хорошую работу по специальности. С другой - компания получает специалистов высокого уровня с хорошими компетенциями.

"Важно, что у компании есть стратегическое видение, чтобы работать с детьми со школьной скамьи, ориентировать их на поступление в вуз по специальности и потом успешных, талантливых, квалифицированных брать к себе на работу. Для нас принципиально важно создавать такую цепочку – школа-вуз-предприятие. Сквозное образование, подготовленные специалисты, востребованные на рынке труда, удовлетворенные компании, которые за счет получения хороших специалистов повышают свою эффективность", - добавил врио губернатора.

"Роснефть-класс" в школе № 25 стал третьим по счету в Тюменской области и 111-м в России. Учиться ребята будут в специально отведенном классе, который оформили в корпоративном стиле компании, здесь же установлено необходимое оборудование.

Первые два класса в регионе были созданы в 2015 и 2016 годах на базе школы в поселке Туртас Уватского района.

По словам генерального директора ООО "РН-Уватнефтегаз" Игоря Онешко, проект уже доказал свою эффективность. "Сегодня то образование, которое мы начинаем давать ребятам на уровне школы, позволяет им комфортно, уверенно и стабильно чувствовать себя в вузе. Задача университета на следующем этапе – подготовить специалистов, которые будут конкурентными не только в России, но и в мире", - подчеркнул он.

Игорь Онешко заверил ребят, что потребность в высококвалифицированных кадрах в компании будет всегда. Главная задача старшеклассников – учиться, грамотно повышать свою квалификацию и не останавливаться на достигнутом. Компания "Роснефть" является крупнейшим в мире нефтедобывающим предприятием, в ее составе 26 собственных научно-исследовательских институтов, а география присутствия компании довольно широка.

"Сегодня это и Венесуэла, Италия, Индия, Китай, Иран, есть ряд проектов в Пакистане. Поэтому вы должны понимать, что пред вами открыта не только страна, но и весь мир. С нашей стороны мы сделаем все возможное, чтобы показать вам удивительный мир добычи нефти и газа. За два года, которые вы будете учиться в "Роснефть-классе", нужно выбрать то направление в Тюменском индустриальном университете, по которому вы пойдете. Мы готовы конкурировать за вас, а вы со своей стороны учитесь", - напутствовал ребят Игорь Онешко.

Нефтегазовая компания полностью обеспечит учеников "Рофнефть-класса", включая организацию учебной деятельности, повышение квалификации учителей, оснащение классов новыми технологиями и лабораторным оборудованием. В программе обучения не только традиционные теоретические занятия, но и экскурсии на месторождения, командообразующие игры и мероприятия, посещение ведущих лабораторий и кафедр Тюменского индустриального университета.

Любовь Голышева