Огромную поздравительную открытку нарисуют школьники в инфопарке 1 сентября

| Фото: Инфопарк на Цветном бульваре | Фото: Инфопарк на Цветном бульваре

Огромную поздравительную открытку нарисуют школьники в инфопарке Тюмени на Цветном бульваре 1 сентября в 15 часов, сообщают организаторы.

Каждый сможет внести вклад в этот арт-объект. В знак любви к родному краю дети будут рисовать достопримечательности тюменского региона на полотне размером 4*2,5 метра. Предполагается, что под руководством художника они изобразят набережную, аллею кошек и Тобольский кремль.

Отметим, что признаться в любви региону можно каждый день с 12 до 19 часов. В инфорпарке работает студия проекта "МойПортал", где можно записать видеообращение к своему региону: достаточно подойти к промоутеру на площадке и сообщить о своем желании. Все видеоролики появятся на сайте инфопаркялюблютебя.рф, а лучшие поздравления будут транслироваться на экране в интерактивном центре и в эфире одного из тюменских телеканалов.

Также на интерактивной площадке можно узнать интересные факты о достижениях области, в VR-очках прокатиться по левому берегу набережной, в интерактивной викторине ответить на вопросы о регионе, сделать снимок в фотозоне – на лавочке в виде моста Влюбленных, посмотреть видеоролики о развитии области и многое другое.

Инфопарк "Я люблю тебя. Тюменская область" работает до 16 сентября ежедневно с 12 до 22 часов.