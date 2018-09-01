Тыкву весом более пятисот килограммов представят на выставке в Москве

| Фото: https://www.mos.ru | Фото: https://www.mos.ru

Самую большую тыквы из когда-либо выращенных в России, весом более 520 кг можно увидеть на плодовой выставке "Мир! Труд! Урожай!" в ботаническом саду Аптекарского огорода 8 сентября, сообщается на сайте мэра Москвы.

Чудо-овощ, ежедневно прибавляющий в весе по 2 кг, вырастил тыквовед Андрей Гусев из Луховиц. Кстати, овощ уже получил титул и имя — ее тыквенное величество Дуся. 5 сентября ее привезут в сад и взвесят для Книги рекордов России.

Гостям выставки также представят многочисленные сорта арбузов, дынь, кабачков, баклажанов, картофеля, фасоли, свеклы, капусты, каштанов, грецких орехов, рябины и других даров природы. Новшеством этого года стало появление уголков женьшеня и чайного гриба. Продегустировать их можно по выходным. Выставка будет работать до 14 октября. Она вошла в программу ежегодного фестиваля цветов, урожая и искусства "Краски осени".

В рамках фестиваля состоится грандиозный гала-концерт "Лучшая музыка мирового кино и шедевры оперы". В нем примут участие артисты немецкой оперы — знаменитый пианист, дирижер и композитор Хайнц Уолтер Флорин и сопрано Марьям Мистерфельд.