Александр Моор и Дмитрий Артюхов адресовали новоуренгойцам поздравления на табличках инфопарка

Инфопарк.рф | Фото ИА "Тюменская линия" Инфопарк.рф | Фото ИА "Тюменская линия"

Памятные таблички инфопарка подписали временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор и временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время визита в информационный центр "Сотрудничество. Больше чем программа" в Новом Уренгое 2 сентября.

В этот день Новый Уренгой праздновал третий фестиваль национальных культур, а также День работников нефтяной и газовой промышленности на центральной площади города. В инфопарке Александр Моор и Дмитрий Артюхов написали поздравления новоуренгойцам, которые остались на память в инфопарке.

"Новому Уренгою развития и процветания! Жителям – здоровья, благополучия и счастья!" - пожелал Александр Моор. Врио главы Ямала Дмитрий Артюхов написал: "Развивайся, любимый Уренгой!".

Вместе, они оценили программу "Сотрудничество" в действии, представленную в VR-игре "Совместное развитие национально-образовательных центров Тюмени, Югры и Ямала". Надев 3D-очки, Александр Моор и Дмитрий Артюхов оказались в лаборатории одного из научно-образовательных центров области, в котором они создали буровое долото. Этот арт-объект – один из самых популярных в инфопарке. К тому же ямальцы одними из первых в России опробовали мировую новинку – автономную систему виртуальной реальности HTC Vive focus.

Напомним, Новый Уренгой – последний город пребывания инфопарка на Ямале. Ранее информационный центр гостил в Ноябрьске и Муравленко, параллельно он был открыт в четырех городах Ханты-Мансийского автономного округа: Нижневартовск, Нягань, Сургут, Ханты-Мансийск. За 20 дней работы инфопарков в Югре и на Ямале их посетили более 100 тыс. человек.

Информационная площадка в интерактивном формате рассказывает интересные факты о взаимодействии Югры, Ямала и юга Тюменской области. Инфопарк предлагает развлечься и познакомиться с ключевыми фактами программы "Сотрудничество" с помощью девяти интерактивных зон с использованием современных цифровых технологий.

Интерактивные площадки через инфографику рассказывают гостям простым и понятным языком о сложных фактах. На большом экране гости смотрят презентационные фильмы о городах севера Тюменской области. Никто не уходит без памятного фото, причем на фоне одной из выбранной достопримечательности Ямала, Югры или Тюменской области. Такое развлечение доступно в фотозоне с хромакеем. В центре расположилась зона с 3D-метками, а также 3D-принтер, который печатает объемные фигуры – объекты строительства трех регионов.

Брендированные подарки можно выиграть в викторине "Тюмень – Югра – Ямал". У арт-объекта "Шестеренки" - запустить механизм сотрудничества между тремя регионами и увидеть визуальный образ "Сотрудничества". В инфопарке есть своя почта: здесь можно отправить открытку с изображением достопримечательностей Югры, Ямала или Тюменской области в любую точку мира.

Посетители инфопарка могут пройти экскурсию с гидом каждые 30 минут либо познавать интерактивные зоны самостоятельно. Каждый день в 18 часов на площадке новоуренгойцев ждут вечерние шоу-программы. Инфопарк работает в Новом Уренгое до 10 сентября. Подробная информация на сайте Инфопарк.рф.

Лина Орлова