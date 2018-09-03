Тюменская область вошла в Топ-лист интересных и необычных интерактивов

Фото: tiamz.ru Фото: tiamz.ru

Ассоциация туроператоров России отметила Тюменскую область в Топ-листе интересных и необычных интерактивов, которые удивят и порадуют даже бывалых туристов, сообщили в пресс-службе агентства туризма и продвижения Тюменской области.

В Топ-лист попал интерактив "Черное золото Сибири", его суть заключается в том, чтобы турист почувствовал себя причастным к добыче "черного золота".

В ходе экскурсионного тура "Черное золото Сибири" туристы прикоснутся к истории освоения нефтегазовой столицы России, смогут пробурить нефтяную скважину на тренажерах в Тюменском индустриальном университете, попасть на настоящую буровую установку, узнать о подвиге советских граждан во времена освоения Севера, а также прикоснуться к "черному золоту" Сибири и понять, что горячее сердце России находится в Тюменской области.

Рейтинг интерактивов подготовила Ассоциация туроператоров России совместно с комитетом по импортозамещению в туризме при Минкультуры РФ. По их мнению, мастер-классы, интерактивные программы и экскурсии в турах – это отличная возможность познакомиться с традициями, историей, промыслами и другими аспектами неповторимого колорита различных регионов России.

Узнать подробнее о самых интересных мероприятиях в Тюмени и Тюменской области можно на сайте https://visit-tyumen.ru/. А составить индивидуальный туристический маршрут поможет приложение VisitTyumen для iOS и Android.

Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО “Агентство туризма и продвижения Тюменской области” начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель – Мария Сергеевна Трофимова.