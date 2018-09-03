ЕР внесла в Тюменскую облдуму законопроект о сохранении возраста предоставления льгот

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Проект закона о сохранении региональных мер социальной поддержки, ранее установленных для лиц пенсионного возраста внесла 3 сентября фракция "Единая Россия" Тюменской областной думы в региональный парламент в качестве законодательной инициативы. Об этом сообщил руководитель фракции Андрей Артюхов.

Проект закона будет рассмотрен на заседании Тюменской областной думы 20 сентября. Тогда же планируется и опубликовать закон. Предлагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Отметим, что ранее врио губернатора Александр Моор высказал четкую позицию по этому вопросу. "В Тюменской области будут сохранены все действующие меры социальной поддержки для женщин при достижении 55 лет, для мужчин – 60 лет. Это налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезд в общественном транспорте и многие другие виды поддержки. Важно отметить, что в бюджете Тюменской области все меры поддержки всегда имели 100% обеспечение. Именно такой подход мы сохраним на 2019-й и последующие годы при формировании нового бюджета области. Считаем это действенной мерой поддержки наших земляков", – отмечает руководитель региона.

Проектом закона вводятся уточняющие нормы в Закон Тюменской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области", в соответствии с которыми: