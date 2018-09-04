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Пьяный тюменец повредил мешающий ему пройти дорогой автомобиль

Происшествия, 19:50 04 сентября 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении дорогостоящего автомобиля, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В ночное время в одном из дворов по улице проезд Майский, пьяный злоумышленник несколько раз ударил кулаком по капоту и дверям автомобиля Jeep Grand Cherokee. Фигурант скрылся с места преступления. Сумма ущерба составила около 25 тыс. рублей.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний ранее судимый тюменец. Он пояснил, что повредил автомобиль, который мешал ему пройти в магазин.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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