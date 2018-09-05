В День знаний более тысячи юных тюменцев записались в секции "Прибоя"

Фото пресс-службы СДЮСШОР "Прибой" Фото пресс-службы СДЮСШОР "Прибой"

Сотни тюменцев побывали на Дне открытых дверей в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Прибой", который прошел 1 сентября в трех комплексах учреждения.

Как отмечают в пресс-службе "Прибоя", главная цель такого мероприятия, ставшего традиционным, - привлечь детей к занятию спортом. Родители смогли получить от тренеров исчерпывающую информацию о том, какие секции действуют на базе спортшколы, с какого возраста дети могут заниматься тем или иным видом спорта, какие документы необходимо предоставить, чтобы ребенка зачислили в группу.

За время проведения Дня открытых дверей в трех спорткомплексах в спортивные секции записалось более 1 тыс. 200 детей. В год проведения чемпионата мира по футболу в России самым популярным направлением "Прибоя" стал именно футбол. За один день – 427 заявлений. Также привлекательными направлениями стали художественная гимнастика и фигурное катание. Кроме того, родители активно записывали своих детей на спортивные бальные танцы, в секции тхэквондо, волейбола, баскетбола, бокса, греко-римской борьбы, спортивной аэробики. Юных спортсменов привлекли занятия по рок-н-роллу, гиревому спорту, плаванию, регби.

В рамках торжественной части были организованы программа с воздушными шарами и фотозоной. Кроме того, на площадках регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" гости мероприятия могли узнать о мерах поддержки семей и социальных программах.

В "Прибое" представлено множество спортивных секций, заниматься в большинстве из которых можно абсолютно бесплатно. Узнать подробнее о записи детей и подростков в спортивные секции можно по телефонам 593-585 (СК "Прибой"), 693-585 (СК "Строймаш"), 693-855 (Каток "Прибой"). Познакомиться с направлениями и выбрать занятия для ребенка можно на официальном сайте спортивной школы "Прибой".