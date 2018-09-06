Медовик и хлебные лукошки: чем угостят горожан на фестивале "Мед и хлеб"

Фестиваль "Мед и хлеб" | Фото: ИА "Тюменская линия" Фестиваль "Мед и хлеб" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более двадцати наименований разнообразной выпечки приготовят для горожан кондитеры столовой "Как дома" в рамках фестиваля "Мед и хлеб". Мероприятие пройдет в Тюмени 9 сентября в рамках "Тюменской осени", а попробовать продукцию домашней столовой жители города смогут на площадке у гимназии №16 (ул. Парфенова, 19).

Как рассказала администратор сети столовых "Как дома" Любовь Печерская, на фестивале будет представлена полюбившаяся горожанам выпечка. Это плюшки, расстегаи, пирожки с картошкой и груздями, с капустой, морковные шаньги, слойки с клубникой, вишней, черникой, брусникой и клюквой. Предложат и десерты – медовик, яблочные и маковые слойки, домашние печенья с брусникой и шоколадом.

"Мы хотим сделать для горожан импровизированную сцену, потому что людям надо не только хлеба, но и зрелищ. Там будет, как в русской народной сказке, бабушка, которая раскроет секреты приготовления плюшек и ватрушек, будет печь блины и угощать гостей. Планируем также приготовить запеченную тыкву с начинкой из пшенной каши с медом и курагой, будет очень вкусно", - рассказала Любовь Печерская.

Изюминкой представленного меню станут необычные блюда – "Лукошки". Они представляют собой хлебную булку в виде горшочка, куда на усмотрение хозяйки закладывается начинка. Помимо этого тюменцы смогут попробовать чаи, морсы и компоты.

Отметим, площадки фестиваля "Мед и хлеб" будут работать с 9 до 17 часов. Дополнительно гостям предложат мясо на гриле, сочные бургеры и сэндвичи, кофе и чай. Известные шеф-повара поделятся с тюменцами и гостями города оригинальными рецептами и представят свои лучшие блюда. А традиционная полевая кухня накормит желающих гречневой кашей.

Адреса ближайших к дому площадок, а также подробную информацию о фестивале можно уточнить на сайте "Тюменская осень" и по телефону 45-15-20.

Любовь Голышева