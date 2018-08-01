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На тюменской набережной появится новый арт-объект

Общество, 17:38 30 августа 2018

портала "Тюмень - наш дом" | Фото: портала "Тюмень - наш дом"

Попробовать лимонады из традиционных сибирских ягод и сфотографироваться на фоне нового арт-объекта приглашают тюменцев на набережной реки Туры 31 августа в 13 часов, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Дизайн необычного арт-объекта пока держится в секрете, но известно, что он будет иметь отношение к фестивалю "Тюменская осень", который пройдет в областной столице 9 сентября.

Для гостей мероприятия проведут мастер-класс по приготовлению лимонадов со вкусами малины, брусники, облепихи и других ягод. Знатоки тонкостей производства этого напитка смогут получить приятный подарок – 5 литров лимонада для себя, друзей и семьи.

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# арт-объект , Тюменская осень

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