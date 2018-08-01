Тюменцы фотографируются у нового арт-объекта на набережной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сделать фотографию у нового арт-объекта #Фестиваль72 на тюменской набережной и выложить ее в социальные сети могут тюменцы и гости столицы. Открытие фигуры приурочили к фестивалю "Тюменская осень", который пройдет в Тюмени 9 сентября.

"Нас ждет много интересного. Например, фестиваль "Мед и хлеб", на котором специалисты компании "Абсолют" будут угощать новыми сортами хлеба, а также расскажут, как читать сопроводительные наклейки на продукте и выбирать качественный товар. Своей продукцией побалуют и пчеловоды. Кроме того, тюменцы смогут принять участие в розыгрыше подарков", - рассказала исполнительный директор Благотворительного Фонда развития Тюмени Вера Барова.

Сделав фото у арт-объекта, участники презентации приняли участие в мастер-классе по приготовлению лимонадов. Шеф-повара показали горожанам, как приготовить лимонад из доступных ингредиентов и угостили всех желающих освежающим напитком.

"Вариаций лимонада множество, его можно сделать из разнообразных фруктов и ягод, добавлять травы, например, лаванду или розмарин. Очень вкусный вариант - грушевый лимонад с тархуном. Преимущество домашнего лимонада перед покупным в том, что вы сами регулируете вкус, дозировку сахара и получаете полезный напиток без искусственных красителей", - рассказала шеф-повар Наталья Бердникова.

Победитель конкурса среди любителей лимонада, правильно ответивший на вопрос о тонкостях его производства, получил в подарок пять литров напитка. Между тем организаторы "Тюменской осени" обещают, что в день фестиваля подарков и вкусных сюрпризов для горожан будет еще больше.

Татьяна Ковалева