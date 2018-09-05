Гости фестиваля "Мед и хлеб" попробуют шедевры грузинской кухни
Шашлыки из свинины и курицы, сладкую выпечку с вишней и яблоками, шаурму и напитки смогут попробовать тюменцы на площадках фестиваля "Мед и хлеб" 9 сентября. Мероприятие будет проходить в рамках традиционного фестиваля "Тюменская осень".
Популярные и давно полюбившиеся блюда горожанам предложит один из участников гастрономического фестиваля ресторан "Грузинка". Площадки ресторана будут работать возле школы № 70 (ул. Валерии Гнаровской, 3) и у школы № 90 (ул. Николая Зелинского, 22).
Шеф-повар ресторана Иракли Кобалия поделился секретами приготовления настоящего шашлыка. "Использую специи, которые мы привозим специально из Грузии, а в каждое блюдо вкладываем частичку души", отметил он.
В рамках фестиваля "Меди хлеб" тюменцы также смогут купить ароматный свежеиспеченный хлеб и мед. Городские пекарни представят выпечку, приготовленную как по традиционным сибирским рецептам, так и с использованием новейших технологий.
В этот же день на площадках областной столицы развернутся торговые ярмарки "Покупаем тюменское". Местные товаропроизводители предложат жителям областной столицы мясную, рыбную, молочную, кондитерскую продукцию по специальным ценам.
Адреса ближайших к дому площадок, а также подробную информацию о фестивале можно уточнить на сайте "Тюменская осень" и по телефону 45-15-20.
Любовь Голышева