Гости фестиваля "Мед и хлеб" попробуют шедевры грузинской кухни

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шашлыки из свинины и курицы, сладкую выпечку с вишней и яблоками, шаурму и напитки смогут попробовать тюменцы на площадках фестиваля "Мед и хлеб" 9 сентября. Мероприятие будет проходить в рамках традиционного фестиваля "Тюменская осень".

Популярные и давно полюбившиеся блюда горожанам предложит один из участников гастрономического фестиваля ресторан "Грузинка". Площадки ресторана будут работать возле школы № 70 (ул. Валерии Гнаровской, 3) и у школы № 90 (ул. Николая Зелинского, 22).

Шеф-повар ресторана Иракли Кобалия поделился секретами приготовления настоящего шашлыка. "Использую специи, которые мы привозим специально из Грузии, а в каждое блюдо вкладываем частичку души", отметил он.

В рамках фестиваля "Меди хлеб" тюменцы также смогут купить ароматный свежеиспеченный хлеб и мед. Городские пекарни представят выпечку, приготовленную как по традиционным сибирским рецептам, так и с использованием новейших технологий.

В этот же день на площадках областной столицы развернутся торговые ярмарки "Покупаем тюменское". Местные товаропроизводители предложат жителям областной столицы мясную, рыбную, молочную, кондитерскую продукцию по специальным ценам.

Адреса ближайших к дому площадок, а также подробную информацию о фестивале можно уточнить на сайте "Тюменская осень" и по телефону 45-15-20.

Любовь Голышева