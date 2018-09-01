Более восьмидесяти детей примут участие в отборочном туре фестиваля "Будущее для всех"

| Фото: voi-72.ru | Фото: voi-72.ru

Отборочный тур XIII городского фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья "Будущее для всех" состоится в ДК "Торфяник" 4 октября. Свои таланты в различных видах исполнительского искусства и художественного творчества продемонстрируют более 80 конкурсантов.

Как сообщает областной департамент социального развития, в этом году участники конкурса представят свои достижения в нескольких номинациях: "Исполнение на музыкальных инструментах", "Хореография", "Художественное чтение", "Литературное творчество", "Оригинальный жанр", "Вокал", "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное творчество".

В отборочном туре участвуют представители окружных общественных организаций Всероссийского общества инвалидов Центрального, Ленинского, Калининского, Восточного административных округов г. Тюмени, Тюменской областной и местной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих", общественных организаций инвалидов "Забота" и "Особый ребенок", центра эстетического воспитания детей "В доме Буркова", клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова, общеобразовательные школы нашего города.

Заявку для участия в фестивале можно подать до 21 сентября 2018 года в Областном центре реабилитации инвалидов (г. Тюмень, ул. Уральская, 60, корпус 1, кабинет 211, телефон для справок (3452) 43-13-53, доб. 108) или скачать на официальном сайте в разделе "Проекты" 2018 год.

Церемония награждения победителей XIII городского фестиваля "Будущее для всех" состоится на гала-концерте, который начнется в ДК "Торфяник" 11 октября в 12 часов.

Каждый год у фестиваля своя тематика, в этом году гала-концерт пройдет в стиле интерактивной шоу-программы "Мульт.RU".

Вся атрибутика мероприятия: афиша, приглашения будет посвящена данной тематике. Каждый гость попадет в сказочную атмосферу, а его путешествие начнется со встречи с любимыми мультипликационными героями.

В этот день, помимо конкурсной программы, вниманию участников и гостей фестиваля будут представлены номера творческих коллективов города и выставка художественных работ участников.