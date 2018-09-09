Салехард отмечает день рождения

| Фото: https://www.salekhard.org | Фото: https://www.salekhard.org

Салехард - столица Ямала - отмечает 423-летие 9 сентября, сообщает правительство округа.

Основанный русскими казаками в 1595 году, Обдорск с 1933 года стал называться Салехардом, а в 1938-м получил статус города. Это единственный в мире город, расположенный на широте Северного полярного круга и по праву является одним из самых привлекательных мест Российской Арктики.

Обдорск изначально был форпостом Российского государства на северных рубежах. В истории Салехарда отразилась вся летопись освоения Российской Арктики. Казаки, купцы, миссионеры в годы укрепления государства Российского и расширения его границ привносили в Арктику новые экономические отношения, культурные связи, веру.

Сегодня Салехард – административный центр стратегически важного региона России, в котором добывается более 80 % газа и 10 % всей нефти страны. Это социально и культурно активный, современный и комфортный город, в котором в мире и согласии живут северяне десятков национальностей, своим трудом формируя благополучие Ямала и величие Отечества.

Программа Дня города насыщенная и разнообразная. Праздничных площадок будет несколько, но основные мероприятия пройдут на площади центра культуры и спорта "Геолог" с 12 часов. Здесь будут работать фоновые площадки (различные игры, спортивные квесты, развлечения для детей и взрослых). В 13 часов начнутся показательные выступления клубов исторических реконструкций из Салехарда, Ухты, Воркуты. В 14 стартует парад ретроавтомобилей.

Торжественное открытие праздника намечено на 15 часов на площади "Геолог"; в 19 часов начнется концертная программа с участием популярных артистов. Завершится праздник красочным фейерверком.