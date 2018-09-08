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Названа пятерка самых популярных среди туристов стран

Общество, 14:50 08 сентября 2018

www.aeroflot.ru | Фото: www.aeroflot.ru

Всемирная туристическая организация назвала Францию самой посещаемой страной мира, сообщают РИА Новости со ссылкой на CNN.

По данным доклада Всемирной туристской организации, рост международного туризма не демонстрирует признаков замедления: за 2017 год эксперты насчитали на 6,8 % больше прибытий, чем годом ранее.

Первое место рейтинга самых популярных среди туристов стран заняла Франция (ее посетили 86,7 миллионов человек), на втором месте расположилась Испания (81,8 миллионов), на третьем – США (75,9 миллионов). Замкнули пятерку Китай (60,7 миллионов) и Италия (58,3 миллионов).

Также эксперты составили рейтинг самых быстрорастущих туристических направлений, который возглавил Египет (рост на 55,1%), на втором месте — Того (46,7%), на третьем — Сан-Марино (31,1%). Замкнули пятерку Вьетнам (29,1%) и Грузия (27,9%).

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