Альберт Суфианов выступил на конгрессе по нейрохирургии в Бразилии

Главный врач Федерального центра нейрохирургии Тюмени, профессор Альберт Суфианов принял участие в 32-м Бразильском конгрессе по нейрохирургии в качестве приглашенного эксперта.

Как рассказали в пресс-службе ФЦН, мероприятие проходило в бразильском городе Порту-Алегри 5-9 сентября. По личному приглашению президента конгресса, профессора Марсело Феррейра Альберт Суфианов выступил с двумя лекциями: "Эндоскопическое лечение эпилепсии" и "Эндоскопическое лечение опухолей головного мозга".

Профессор из Тюмени впервые принимал участие в Бразильском конгрессе, однако сотрудников Федерального центра нейрохирургии и их коллег из Бразилии связывает многолетнее сотрудничество. Врачи из Южной Америки – постоянные гости международных конференций, которые проходят на базе ФЦН Тюмени.

Так, профессор Луис Борба из Бразилии является одним из инициаторов проведения в ФЦН Тюмени международной конференции по нейрохирургии основания черепа и старается ежегодно принимать в ней участие.

"Пять лет назад в Сент-Луисе я познакомился с Альбертом Суфиановым на нейрохирургическом курсе, куда он приехал учиться. Тогда он рассказывал людям, что строит в России нейрохирургический центр, который будет лучшим в мире. Ему никто не верил, но он это сделал. Пять лет назад Альберт Акрамович был студентом. И он остался студентом, потому что в своем сердце он постоянно стремиться к новому", - вспоминал бразильский профессор.

По словам профессор нейрохирургии факультета медицинских наук государственного университета города Кампинас (Бразилия) Эвандро де Оливейры, Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени становится значимым учреждением не только для России, но и для всего мира. Являясь одним из основоположников современной высокотехнологичной микронейрохирургии, три года назад он вместе со своей командой провел на базе ФЦН курс по анатомии головного мозга.