В Тюмени стартует проект по изданию исторического романа "Генерал Федюнинский"

Фото АО "Транснефть - Сибирь" Фото АО "Транснефть - Сибирь"

Известный писатель-прозаик Сергей Михеенков посетит Тюмень с творческой поездкой с 12 по 14 сентября. Визит состоится по приглашению АО "Транснефть – Сибирь", Тюменского областного Совета ветеранов и станет началом нового этапа в творчестве писателя – подготовкой рукописи биографического романа о нашем земляке, Герое Советского Союза, Герое Монгольского Народной Республики, генерале армии Иване Ивановиче Федюнинском.

Перу Сергея Михеенкова принадлежит ряд книг, которые в серии "Жизнь замечательных людей" открыли нам внутренний мир целой плеяды исторических фигур, сыгравших ключевые роли в драматических событиях Великой Отечественной войны – маршала Победы Георгия Жукова, солдатского маршала Ивана Конева, маршала Константина Рокоссовского. Сергей Михеенков поведал читателям подлинную историю жизни певицы Лидии Руслановой. По уровню драматизма, насыщенностью невероятных событий, резких поворотов судьбы история превращения крестьянской девочки Прасковьи Лейкиной в великую Русланову многократно превосходит мифы, которые в советскую эпоху создавались о певице ее современниками. Десятки книг Сергея Михеенкова, написанные в жанре военных приключений, раскрывают перед читателями все основные этапы самой кровопролитной в истории человечества войны.

Новый проект с рабочим названием "Генерал Федюнинский" стал продолжением большой работы Тюменского городского клуба ветеранов им. Федюнинского, Тюменского областного Совета ветеранов, АО "Транснефть – Сибирь" по увековечиванию памяти нашего земляка и выдающегося командарма, организатора прорыва блокады Ленинграда Ивана Федюнинского.

В 2017 году, 30 июля, в день рождения полководца в Тюмени был торжественно открыт первый в России памятник Федюнинскому. В том же году на экранах областного телевидения прошла премьера документального фильма "Три звезды генерала Федюнинского". Творческая работа Юлии Мурзабулатовой, Веры Федоровой, Дениса Осколкова получила высокую оценку в профессиональной среде – фильм стал победителем фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм "Щит России", который прошел в Перми в июне этого года.

В Тюмени Сергей Михеенков планирует возложить цветы к памятнику Федюнинскому, повстречаться с ветеранами клуба, который носит имя Героя СССР, посетить дом-музей Федюнинского в д. Гилева, побывать в гостях у племянницы командарма Ирины Федюнинской в г. Талице, поработать с архивами Тюменской научной библиотеки.

13 сентября в пресс-центре Тюменской научной библиотеки состоится встреча Михеенкова с читателями. Начало мероприятия в 14 часов. Вход свободный.