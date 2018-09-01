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В ТюмГУ начался набор школьников на курсы геоакадемии

Общество, 08:07 12 сентября 2018

https://www.utmn.ru | Фото: https://www.utmn.ru

Набор на образовательные курсы "ГеоАкадемия – Факультет" на 2018/2019 учебный год объявляют Тюменский госуниверситет и Русское географическое общество, управление стратегических коммуникаций вуза.

Универсальные курсы по географии, экологии и картографии для школьников 9–11-х классов пройдут с октября по апрель по два занятия в неделю.

Курс "ENG/GEO – английский язык в географии и экологии" для школьников 8–11-х классов состоится с октября по март. Кроме того, 9-классникам предлагают курс "ОГЭ-интенсив-география", а 11-классникам – курс "ЕГЭ-интенсив-география" (оба курса будут идти с февраля по май, три занятия в неделю).

Образовательные курсы в рамках "ГеоАкадемии – Олимп": – курс "География-олимп" – подготовка школьников 8–11-х классов к олимпиадам по географии разного уровня (с сентября по май, 1 занятие в неделю); – курс "Экология-олимп" – подготовка школьников 8–11-х классов к олимпиадам по экологии разного уровня (с сентября по май, 2 занятия в неделю).

За неделю до начала занятий на курсах в официальных группах в ВК и на официальном сайте появится расписание.

Вопросы можно задать по телефону 8-982-903-3010 или по почте mk-torgo@rambler.ru.

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# география , курсы , РГО , ТюмГУ , школьники

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