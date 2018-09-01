Стал известен состав жюри V Международного кинофестиваля "Ноль Плюс"

Фото группы "ВКонтакте" "Международный кинофестиваль Ноль Плюс" Фото группы "ВКонтакте" "Международный кинофестиваль Ноль Плюс"

68 картин конкурсной программы оценит жюри на фестивале "Ноль Плюс" в Тюмени. Показы пройдут с 1 по 7 октября на трех площадках города: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова, Молодежный театральный центр "Космос" и Дворец творчества и спорта "Пионер".

Международная конкурсная программа фестиваля включает номинации полнометражного игрового кино, короткометражного игрового кино, короткометражного анимационного кино и просветительского, документального и научно-популярного кино.

Председателем жюри Международного конкурса полнометражных игровых фильмов станет профессор ВГИК, киновед, историк кино, культуролог, телеведущий, президент Нового института культурологии, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов. Он один из главных специалистов в России по истории кино, читает в университетах киноведческие дисциплины, ведет авторские телепередачи, в том числе "Культ кино" на телеканале "Культура". Вместе с ним оценивать полнометражное кино будут директор Международного детского кинофестиваля KINEKO Митсуо Тахира из Японии и проректор по учебно-воспитательной работе ВГИК, профессор кафедры эстетики, истории и теории культуры Ольга Клейменова.

По короткометражным игровым фильмам выносить вердикт будут Заслуженный артист РФ, актер Юрий Кузнецов, известный по ролям в фильмах "Отряд специального назначения", "Холодное лето пятьдесят третьего…", "Остров", артист театра и кино Евгений Воскресенский, принявший участие в около 100 кино- и театральных проектах, включая семейные фильмы "Страна хороших деточек", "12 месяцев. Новая сказка"; председатель Ассоциации детского кино и искусств, креативный директор Всемирного детского кинофестиваля в Стамбуле, инициатора медиаобразовательных практик на Филлипинах Ровена Мартинез Улайан-Тузкуоглу.

Оценивать короткометражные анимационные фильмы будет гость из Южной Кореи, программный директор партнерского Международного детского кинофестиваля GUKIFF Питер Ан, актриса, драматург, педагог,телеведущая канала "Карусель" Дарья Витан и художник-постановщик cтудии анимационных фильмов киностудии "Беларусьфильм", лауреат международных кинофестивлей Татьяна Кублицкая.

В жюри конкурса просветительских, документальных и научно-просветительских фильмов войдут телепродюсер, сценарист и режиссер, генеральный директор студий "Галакон" и "ДокТВ", лауреат российских и международных фестивалей и премий Галина Григорьева; кинокритик, профессор киноведения, отборщик и директор по международным связям Международного фестиваля детско-юношеского кино в Исфахане Хамед Солейманзадех (Иран); основатель и президент Коллекции лучшей мировой рекламы ABC Show Иван Чурилин.

Фильмы специального российского конкурса регионального полнометражного кино будет оценивать детское жюри, в состав которого вошли ребята-участники образовательных смен киношколы "Ноль Плюс" – из Тюмени, Тобольска, Нижневартовска.

Напомним, всего на конкурс подано около 3 тыс. заявок от режиссеров всего мира из почти 100 стран. После строгого отбора 68 фильмов вошли в конкурсную программу Фестиваля и 44 будут показаны вне конкурса. На кинофестивале состоится 60 российских премьер. С расписанием можно познакомиться здесь: https://vk.com/wall-72516226_1641 или на сайте нольплюс.рф.

Фестиваль проводится Фондом развития творчества "Жизнь и Дело" при поддержке Правительства Тюменской области, Департамента культуры Тюменской области, Общественной палаты Тюменской области.

Пресс-центр Международного кинофестиваля "Ноль Плюс"

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Официальный сайт http://нольплюс.рф

Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" – событие мирового детского и семейного кино, которое организуется Фондом развития творчества "Жизнь и Дело" и проводится в 5 городах Тюменской области. Фестиваль делает фокус на популяризации кино и анимации со всего мира, которые транслируют такие традиционные ценности как семья, дружба, добро, красота, мечта, творчество, природа. Ежегодно на фестиваль поступает более в среднем 3000 заявок из 100 стран мира. Среднее количество российских премьер каждый год - около 30. Фестиваль является членом Европейской ассоциации детского кино, соучредителем Ассоциации кинопедагогов России.