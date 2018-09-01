"Генеральная уборка страны" в Восточном округе Тюмени пройдет с музыкой и угощением

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новое образовательное учреждение появится в Восточном округе на месте нынешней свалки у здания 112а на ул. Широтной, которую уберут жители Тюмени во время субботника "Генеральная уборка страны" 15 сентября в 10 часов. В городе это первая акция по раздельному сбору мусора, сообщили участники пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Мероприятие, которое инициировал Общероссийский народный фронт, проходит в разных регионах страны. В столице Сибири местом ее проведения выбрали место площадью около 2 га, где раньше располагался гаражный кооператив "Суходольный". За расчистку этой территории проголосовали сами тюменцы, выбрав ее на портале администрации города.

"Срок аренды этого участка закончился три года назад, его начали освобождать от металлических гаражей. Но, увозя свое имущество, владельцы часто оставляли бытовой мусор. Выявить таких собственников не всегда получалось, - рассказал руководитель управы Восточного округа Александр Сухомяткин. - Территория захламленная, мы приведем ее в порядок. После того, как будет чисто, а также уборки оставшихся гаражей, будет проектироваться образовательное учреждение и в ближайшей перспективе начнется строительство".

Инвентарем, мешками и перчатками участников акции обеспечит управа. Мусор будут собирать на отдельных площадках в зависимости от вида.

"На мероприятие приглашены предприятия сферы переработки и утилизации мусора - единый региональный оператор "ТЭО", "Стеклотех", "МироТворец". Будут определены отдельные площадки для раздельного сбора, основные виды - это пластик, стекло, дерево, макулатура, металл. Затем его вывезут для последующей переработки", - отметил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка в Тюменской области" Сергей Сахаров.

Дерево, собранное в ходе уборки, планируется распилить и увези пожилым жителям частных домов. Адреса уже определены.

Во время уборки предусмотрено музыкальное сопровождение. По окончании работы участников угостят кашей и чаем.

Сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта по Тюменской области, член правления Союза журналистов региона, руководитель медиахолдинга "Топтюмень" Александр Пересторонин призвал присоединиться к экологической акции тюменцев, особенно из числа ближайших домов, напомнив, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Участники конференции отметили, что сообщить о других несанкционированных свалках в Тюменской области жители могут на сайте. За последние несколько лет на ней появилась информация о 154 местах, из них 57 уже убрали.

Татьяна Ковалева