Казаки и дружинники помогают в профилактике и раскрытии преступлений

| Фото: ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

Почти 1 тыс. 700 административных правонарушений пресекли добровольные народные дружины в Тюменской области с начала 2018 года. Представители казачества предотвратили почти 2 тыс. 700 административных преступлений.

Об этом на заседании комитета облдумы по госстроительству и местному самоуправлению сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Тюменской области Сергей Рыбаков.

Он отметил, что казаки и дружинники помогают не только предотвращать, но и раскрывать преступления. За 8 месяцев текущего года с их помощью полицейские раскрыли пять преступлений.

"Сегодня в Тюменской области действуют 267 добровольных народных дружин, а это одна тысяча 979 дружинников и четыре казачьих дружины численностью 93 человека. Они оказывают серьезную помощь органам внутренних дел. В первую очередь это патрулирование улиц городов и сельских поселений, работа на общественных мероприятиях", - рассказал он.

Среди нарушений, которые предотвращают казаки и дружинники, распитие алкогольных напитков и курение в неустановленных местах, выявление лиц, находящихся в состоянии опьянения. Нововведением 2018 года стало конное патрулирование территории дачных обществ, что позволило снизить там количество преступлений.

В 2018 году на финансирование работы народных и казачьих дружин их регионального бюджета направили 46 млн рублей. Почасовая оплата труда народных дружинников в сельских поселениях составляет 87,5 рублей в час, в городах - 125 рублей в час, в Тюмени - 187,5 рублей в час.

Председатель комитета Фуат Сайфитдинов отметил, что необходимо изучить по отдельности опыт каждого из муниципалитетов по работе народных дружин. Так, по данным полиции, удачно и эффективно эта работа выстроена в Тюмени, Тобольске, Голышмановском и Тюменской районах. Этот положительный опыт нужно распространять на другие муниципалитеты.

"Сегодня общественность играет важную роль в охране правопорядка. Уповать или радоваться, что мы достигли высот в этом направлении, неправильно. Здесь много резервов, ресурсов, поэтому работу нужно продолжать и продвигать. В следующем году включим в план работы комитета и посмотрим это направление работы в конкретных муниципалитетах", - отметил депутат.

Народные избранники приняли информацию к сведению и рекомендовали ее на рассмотрение областной думы на ближайшем заседании 20 сентября.

Любовь Голышева