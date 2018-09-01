Уватские спортсмены проявили силу духа в экстремальном забеге

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Десять команд и четыре одиночных спортсмена стали участниками экстремального марафона "Сила духа", который прошел в Уватском районе. Мероприятие проходило впервые и собрало любителей спорта, ценителей красоты и здоровья, сообщили в администрации Уватского района.

Соревнования проводились в двух категориях - "Личное первенство" и "Забег командой". Участников марафона ждал бег по пересеченной местности с преодолением искусственных и естественных препятствий. Для желающих работала полевая кухня с ухой и чаем.

По итогам соревнований в личном первенстве первое место занял Андрей Голубев из Увата с результатом 11 минут 5 секунд. Вторым стал Анатолий Бирюков из Демьянского, который пробежал дистанцию за 14 минут 2 секунды. Третьими на 19 минуте Ирина Слинкина из Увата и Елена Баглаева из Тобольска.

В командном забеге первое место заняли спортсмены Сорового сельского поселения, второе место за командой из Горнослинкино, на третьем месте – участники из Увата.