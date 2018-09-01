Высокий урожай картофеля зафиксирован в Юргинском районе

| Фото: www.phototyumen.ru | Фото: www.phototyumen.ru

В Юргинском районе собирают в среднем 352 центнера картофеля с гектара, тогда как в среднем по области овощеводы убирают картофель по 247 ц/га, сообщает региональный департамент АПК.

По словам специалистов, в 2018 году урожайность картофеля чуть ниже, чем прошлой осенью, когда каждый гектар давал 257 центнеров, но значительно выше, чем в 2016 году, тогда в среднем собирали 213 центнеров клубней с гектара.

Лучше всего картофель уродился в Юргинском районе - 352 центнера на гектар, в Ялуторовском – 323, в Упоровском - 313.

Полностью справились с уборкой картофеля в Казанском районе, на 65 % - Тобольском, на 55 – в Юргинском, на 46 – в Заводоуковском городском округе.

Всего по области урожай картофеля уже собран с 3 тыс. 169 гектаров из 8 тыс. 917 засеянных (36%). Валовый сбор картофеля составил 78 тыс. 138 тонн.

Борис Олейник