Туристические ролики о Тюменской области стали лучшими на конкурсе в рамках выставки "Отдых – 2018"

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Тюменская область стала победителем в трех номинациях конкурса презентационных видеороликов регионов России "Привет, Россия – Родина моя!", который проходил в рамках международной выставки-форума по туризму "Отдых – 2018", сообщили в пресс-службе агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Из всех регионов-участников Тюменская область взяла максимальное количество наград. Так, видеоролики о тюменской земле стали лучшими в номинациях "Событийные мероприятия" и "Памятники и туристские маршруты". Специального приза удостоен ролик "Активный отдых зимой в Тюмени", его покажут в эфире телеканала "Поехали!". Победителей объявили в завершительный день выставки-форума "Отдых – 2018" в московском "Экспоцентре" 13 сентября.

Разработкой концепции видеопрезентационных материалов занималось Агентство туризма и продвижения Тюменской области. Живописные пейзажи и природные богатства, исторические моменты и уникальные возможности для отдыха на тюменской земле показаны в современном и качественном видеоряде.

"Тюменская область не первый раз участвует в этом конкурсе и уже удостаивалась наград. В прошлом году тюменцы заняли первое место в номинации "Презентационный ролик". В этом году мы представили совершенно новый материал, актуализированный с учетом появившихся новых объектов и возможностей для отдыха в регионе", - отметила руководитель агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова. Увидеть ролики можно в социальныъ сетях и на ютуб канале Visit Tyumen.

Отметим, что всего на конкурс в пяти номинациях было представлено более 60 роликов от разных регионов России. Цель конкурса - продвижение имиджа российских регионов. Активная деятельность по формированию и продвижению имиджа территорий даже самой развитой страны помогает не только привлечь дополнительные материальные ресурсы, но и обеспечить планомерный и продолжительный рост положительной репутации государства.

Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова.