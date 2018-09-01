Следователи настаивают на расследовании гибели ямальца в Таиланде
Ямальские следователи настаивают на необходимости расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели ямальца на территории Таиланда, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.
В августе 2018 года в лесу провинции Удонтхани королевства Таиланд обнаружено тело 58-летнего жителя Салехарда. По результатам проверки данных, указывающих на некриминальный характер смерти мужчины, не установлено.
Вместе с тем, только в рамках возбужденного уголовного дела следствие имеет возможность направить запрос об оказании международной правовой помощи в компетентные правоохранительные органы Таиланда.
Салехардским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Также планировалось назначение судебно-медицинской экспертизы тела, для установления причины смерти гражданина.
Прокуратура Салехарда вынесла постановление об отмене постановления следователя о возбуждении уголовного дела. Следственные органы выступят с обжалованием данного решения вышестоящему прокурору.