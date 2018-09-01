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Следователи настаивают на расследовании гибели ямальца в Таиланде

Происшествия, 16:05 17 сентября 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Ямальские следователи настаивают на необходимости расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели ямальца на территории Таиланда, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

В августе 2018 года в лесу провинции Удонтхани королевства Таиланд обнаружено тело 58-летнего жителя Салехарда. По результатам проверки данных, указывающих на некриминальный характер смерти мужчины, не установлено.

Вместе с тем, только в рамках возбужденного уголовного дела следствие имеет возможность направить запрос об оказании международной правовой помощи в компетентные правоохранительные органы Таиланда.

Салехардским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Также планировалось назначение судебно-медицинской экспертизы тела, для установления причины смерти гражданина.

Прокуратура Салехарда вынесла постановление об отмене постановления следователя о возбуждении уголовного дела. Следственные органы выступят с обжалованием данного решения вышестоящему прокурору.

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# убийство , Ямал

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