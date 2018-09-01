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Ревнивого югорчанина осудили на двенадцать лет за убийство соперника

Происшествия, 16:27 17 сентября 2018

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Мужчину, виновного в убийстве, осудили в Нижневартовске, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

43-летний подсудимый совершил убийство на почве ревности к бывшей сожительнице. Он дождался в подъезде ее нового избранника и нанес ему несколько ножевых ранений. Пострадавший смог забежать домой, но скончался до приезда скорой помощи.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# Нижневартовск , ревность , убийство

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