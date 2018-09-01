Студенческий сельхозотряд Аграрного университета Северного Зауралья откроет трудовой сезон

| Фото: www.tsaa.ru | Фото: www.tsaa.ru

Старт работ студенческого сельхозотряда даст Аграрный университет Северного Зауралья в Тюмени 18 сентября.

Как сообщает пресс-служба вуза, по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году Государственный аграрный университет Северного Зауралья получил грант на организацию "Межрегионального студенческого сельскохозяйственного отряда "Северного Зауралья"" на сумму один миллион рублей.

18 сентября в 10 часов начнется круглый стол с участием представителей студенческих отрядов из Тюмени, Кургана и Екатеринбурга. В 11 часов - торжественное открытие трудового семестра межрегионального студенческого сельскохозяйственного отряда "Северного Зауралья".

Межрегиональный студенческий сельскохозяйственный отряд "Северного Зауралья" как проект будет реализован совместно с тюменским региональным отделением общественной организации "Российские студенческие отряды". Студенческие отряды существуют в России уже более 50 лет и в большинстве своем имели строительную специфику. Между тем активно развивающиеся агрокомплексы и России, и Казахстана сегодня как никогда нуждаются в притоке молодых квалифицированных кадров. По замыслу авторов проекта, межрегиональный студенческий сельскохозяйственный отряд "Северное Зауралье" поможет аграрным предприятиям и будущим выпускникам аграрных учебных заведений найти друг друга и хорошо подготовится к предстоящему деловому взаимодействию.

Участники отряда после обучения рабочим специальностям в ГАУ Северного Зауралья будут трудиться на высокотехнологичных современных предприятиях, таких, например, как ЗАО "Агрофирма Кримм" и ООО "ЗапСибХлебИсеть". Лучшие студенты, зарекомендовавшие себя в ходе летнего трудового семестра, будут включены в резерв управленческих кадров.

Создание и деятельность межрегионального студенческого сельскохозяйственного отряда повысит престиж сельскохозяйственных профессий.