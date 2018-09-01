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Китайский праздник середины осени отметят в "Космосе"

Общество, 09:54 18 сентября 2018

Фото с сайта moi-portal.ru МТЦ "Космос" | Фото с сайта moi-portal.ru

Третий тюменский фестиваль китайского языка и культуры встретит гостей в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) 22-23 сентября.

Как сообщают организаторы, в 2018 году фестиваль совпадает по датам с одним из самых замечательных китайских традиционных праздников - праздником середины осени.

Фестиваль китайского языка и культуры - это 16 лекций, 14 мастер-классов, показательные выступления и открытые тренировки от четырех разных школ боевых искусств, консультации, покупки, фудкорт, чайные дегустации, розыгрыши призов от компаний-участниц и многое другое. Мероприятия в холле "Космоса" бесплатные, на лекции - 50 рублей, на мастер-классы - от 200 рублей. Площадки начнут работу с 10 часов.

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# китайский язык , МТЦ Космос , фестиваль

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