Китайский праздник середины осени отметят в "Космосе"
Третий тюменский фестиваль китайского языка и культуры встретит гостей в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) 22-23 сентября.
Как сообщают организаторы, в 2018 году фестиваль совпадает по датам с одним из самых замечательных китайских традиционных праздников - праздником середины осени.
Фестиваль китайского языка и культуры - это 16 лекций, 14 мастер-классов, показательные выступления и открытые тренировки от четырех разных школ боевых искусств, консультации, покупки, фудкорт, чайные дегустации, розыгрыши призов от компаний-участниц и многое другое. Мероприятия в холле "Космоса" бесплатные, на лекции - 50 рублей, на мастер-классы - от 200 рублей. Площадки начнут работу с 10 часов.