Стартует конкурс "Моя законотворческая инициатива"

| Фото: admiskitim.ru | Фото: admiskitim.ru

Осенняя сессия XIII Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива" стартовала, сообщает Министерство просвещения РФ.

На конкурс принимают работы, содержащие законотворческие инициативы по направлениям: государственное строительство и конституционные права граждан; экономическая политика; социальная политика; энергетическая политика; образование, наука, здравоохранение и культура; бюджетное, налоговое и финансовое законодательство; оборона и безопасность; молодежная политика, региональное законодательство.

Конкурс проводится в три тура. Первый тур проводится образовательными и научными организациями, органами власти, другими лицами самостоятельно.

Во втором туре – Всероссийском заочном конкурсе участвуют работы, рекомендованные организаторами первого тура для дальнейшего участия.

По итогам заочного тура в период с 10 по 12 октября в д/о "Непецино" управления делами президента Российской Федерации состоится третий, заключительный тур конкурса – Осенняя сессия XIII Всероссийского молодёжного форума "Моя законотворческая инициатива".

Отправление участников из Москвы 10 октября в 10 часов от Красной Площади (Васильевский Спуск) автоколонной Автотранспортного комбината управления делами президента Российской Федерации. Срок подачи конкурсных материалов для участия во втором туре Конкурса с 1 июня по 21 сентября.

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайтах, www.nauka21.com и по телефонам (495) 374-59-57; 688-21-85; 684-82-47.