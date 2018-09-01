Школьники отправятся в чудесную страну - библиотеку

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Экскурсия "Чудесная страна – библиотека" начнется в Библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) 19 сентября в 10 часов, сообщает городской департамент культуры.

Ребята узнают о том, как появились первые библиотеки, как они хранились. Познакомятся с самыми интересными и необычными книгами, которые имеются в библиотеке, примут участие в викторине по страницам любимых произведений.

Центральная городская библиотека ул. Луначарского, 51/3 приглашает в 12 часов на вечер-портрет "Снова в строю". Он посвящен жизни и творчеству поэта, фронтовика, Героя Советского Союза – Эдуарда Асадова.

Творческая встреча "Осенний пикник" начнется в Библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) в 13 часов.

Виртуальное литературное свидание "Лев Толстой – имя на все времена" в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется в 13 часов. С помощью электронной презентации подростки познакомятся с жизнью и творчеством Л.Н. Толстого.

В Доме культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) в 13 часов откроется познавательно – развлекательная программа "Цвети земля". Ведущий расскажет участникам мероприятия об экологических проблемах современности. А после просмотра познавательного видеоролика, ведущий проведет викторину "Правда или вымысел".

Интерактивная программа "Особый мир улыбки" стартует в 15 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1).

В Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) в 15 часов начнется вечер памяти, посвященный сибирскотатарскому писателю Ракипу Ибрагимову.