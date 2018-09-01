Ревнивый тюменец до смерти избил свою сожительницу

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Мужчину, обвиняемого в убийстве своей сожительницы, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Обвиняемый распивал спиртные напитки со своей сожительницей. Когда он проснулся, то увидел потерпевшую на кухне с другим мужчиной. Между сожителями возникла ссора, в результате которой мужчина избил женщину. Через некоторое время она скончалась.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.