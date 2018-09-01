Тюменские депутаты обсудили вопросы профилактики социально-значимых заболеваний в регионе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Профилактическая и разъяснительная работа , а также проведение ранней диагностики позволит снизить заболеваемость туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, гепатитами, сахарным диабетом и онкологией среди населения Тюменской области.

К такому выводу пришли участники круглого стола, посвященного вопросам профилактики и лечения социально-значимых заболеваний среди жителей региона. Мероприятие состоялось 18 сентября в Тюменской областной думе.

По словам директора областного департамента здравоохранения Инны Куликовой, по предварительным данным в регионе в 2018 году отмечается снижение уровня заболеваемости туберкулезом по сравнению с 2017 годом на 2,9 %. Показатель смертности от туберкулеза за 5 месяцев 2018 года составил 31,1 на 100 тыс. населения, что на 24% ниже показателя 2017 года. В то же время, по ее словам, актуальной остается проблема совместного распространения ВИЧ и туберкулеза.

"ВИЧ-инфекция вызывает снижение иммунитета, а на фоне этого развиваются другие инфекции, в первую очередь, туберкулез. В 2006 году среди всех заболевших туберкулезом доля ВИЧ-инфицированных составила четыре процента, в 2017 году это уже сорок процентов. Таким образом, при снижении уровня заболеваемости туберкулезом, у нас выросла доля впервые выявленных с ВИЧ и туберкулезом", - рассказала она.

Говоря о распространении ВИЧ-инфекции, Инна Куликова отметила, что с 2015 года отмечается некоторая стабилизация, а по итогам первых восьми месяцев 2018 года - снижение темпов прироста заболеваемости.

Актуальной остается тема распространения вирусных гепатитов В и С, которые при отсутствии лечения приводят к поражению печени. Растет и количество заболевших сахарным диабетом.

"Что касается сахарного диабета первого типа, количество пациентов не меняется. Этот диабет связан с генетическими проблемами и лечится инсулинотерапией. Главной причиной сахарного диабета второго типа является ожирение. Мы фиксируем его сегодня даже у подростков и пациентов младше 40 лет, чего не было раньше", - отметила Инна Куликова.

Главные методы профилактики - рационально питание, снижение массы тела и физическая активность. Даже при наличии генетической предрасположенности, если человек ведет здоровый образ жизни, то возможность заболеть сахарным диабетом второго типа снижается.

Активно ведется в регионе и работа по раннему выявлению онкологических заболеваний. Для этого в поликлиниках созданы кабинеты раннего выявления заболеваний. В перспективе планируется открыть амбулаторные онкологические центры в Ишиме, Тобольске и Заводоуковске.

Участники круглого стола ответили, что заниматься профилактикой социально значимых заболеваний сегодня должны учреждения здравоохранения, образования, спорта и молодежной политики. Немаловажно и участие граждан в ежегодной диспансеризации.

"На первое место необходимо поставить вопросы диспансеризации в детских, организованных коллективах. Если мы будем нормально проводить диспансеризацию населения, тогда болезни будут выявляться на ранней стадии. В селе проводить диспансеризацию еще сложнее, но, тем не менее, заниматься этим вопросом нужно", - отметил депутат облдумы Юрий Конев.

Депутат Владимир Столяров добавил, что внедрять в сознание людей идею здорового образа жизни и социальную ответственность нужно самого детства. Делать это нужно совместными усилиями.

Любовь Голышева