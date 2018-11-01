На конкурсе "Лидеры России" стартовало тестирование знаний о России

| Фото: "Лидеры России-конкурс управленцев" во Вконтакте | Фото: "Лидеры России-конкурс управленцев" во Вконтакте

Стартовал второй блок тестирования в рамках дистанционного этапа отбора на конкурсе управленцев "Лидеры России" 2018-2019 гг. — тест общих знаний о России, сообщают организаторы конкурса.

19 ноября с 8 часов по местному времени региона, от которого зарегистрирован участник, стало доступно основное тестирование, по результатам которого вместе с итогами первого блока тестов определяется, получает ли участник доступ к следующему. На прохождение этого блока у участников есть двое суток, выполнение тестовых заданий займет 40 минут.

В 2018 году тест общих знаний о России обновился. Теперь, помимо знаний географии, истории, культуры, экономики и права, он включает еще и знание русского языка. Как рассказал председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, это обусловлено расширением географии проекта: "Мы ввели эту шкалу из-за участия иностранных граждан, но не стали выделять его в большой отдельный тест, так как содержащиеся в нем вопросы и задания под силу любому образованному участнику из России, это будет дополнительная проверка на культуру речи. В блоке общих знаний мы полностью обновили банк заданий. Чтобы исключить возможность найти ответ в Интернете, сократили время на выполнение некоторых заданий с минуты до 20 секунд".

Тест общих знаний о России входил в дистанционный этап отбора и в конкурсе 2017 года.

Последним блоком тестирования на дистанционном этапе отбора, как и год назад, станет тест на управленческий потенциал. Это комплексный тест, который позволяет оценить деловые качества участника, связанные с успехом в новой роли или сфере деятельности. Он пройдет в начале декабря. В январе и феврале 2019 года во всех федеральных округах пройдут региональные полуфиналы, а в марте на финале состоится подведение итогов и определение победителей.