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Врачи призывают ишимцев не заниматься самолечением

Общество, 12:04 20 ноября 2018

pixabay.com | Фото: pixabay.com

45% населения Ишима и Ишимского района привились от гриппа и готовы встретить сезон болезней во всеоружии.

По словам докторов, вакцинация защищает организм от гриппа. Если человек все же заболеет, то заболевание пройдет в более легкой форме и без серьезных осложнений.

В вакцину 2018 года вошли как раз те штаммы вируса, которые, по данным Всемирной организации здравоохранения, ожидаются в этом сезоне: в основном грипп В, а также грипп А- H3N3 и H1N1, сообщает пресс-служба ишимской областной больницы № 4.

Случаев гриппа пока не зарегистрировано, но более 40 жителей Ишима и Ишимского района еженедельно оказываются на больничной койке с острыми вирусными инфекциями. В основном это дети, поступающие в больницу с высокой температурой и кашлем. С 12 по 18 ноября в лечебное учреждение за медицинской помощью обратилось 714 человек. По данным на 20 ноября, в больнице с пневмонией лежат восемь взрослых и 21 ребенок.

Врачи призывают население не лечиться народными средствами или самостоятельными назначениями антибиотиков, чтобы избежать непредвиденных последствий. На сегодняшний день в отделении реанимации проходит лечение мужчина 1950 года рождения. Он заболел 27 октября, а обратился к врачам лишь спустя неделю, будучи уже в критическом состоянии. Две недели он находится на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое.

Соб. инф

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# вакцинация , грипп , областная больница №4

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