  • 20 ноября 201820.11.2018вторник
  • USD66,0081
    EUR75,3218
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер юго-западный

В Нижневартовске таксиста осудили на девять лет за нападение на пассажира

Происшествия, 13:43 20 ноября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Таксиста, виновного в причинении тяжкого вреда здоровью пассажиру, осудили в Нижневартовске, сообщает прокуратура Югры.

В октябре 2017 года таксист поссорился с пассажиром. Выйдя из автомобиля, он нанес ножом удар потерпевшему, причинив множественные телесные повреждения. Суд приговорил таксиста к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, с виновного взыскано 350 тыс. рублей в счет морального вреда.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# поножовщина , такси , Югра

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:16 20.11.2018Югорская прокуратура обнаружила экстремистские сайты
13:43 20.11.2018В Нижневартовске таксиста осудили на девять лет за нападение на пассажира
13:21 20.11.2018В Аромашевском районе задержали подозреваемого в незаконной охоте
12:59 20.11.2018Трое наркосбытчиков Югры приговорены к лишению свободы