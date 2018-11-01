В Нижневартовске таксиста осудили на девять лет за нападение на пассажира

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Таксиста, виновного в причинении тяжкого вреда здоровью пассажиру, осудили в Нижневартовске, сообщает прокуратура Югры.

В октябре 2017 года таксист поссорился с пассажиром. Выйдя из автомобиля, он нанес ножом удар потерпевшему, причинив множественные телесные повреждения. Суд приговорил таксиста к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, с виновного взыскано 350 тыс. рублей в счет морального вреда.