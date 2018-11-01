В Тюмени пройдет выставка работ незрячего художника

Фотограф Николай Мирюгин | Фото: мультицентр "Моя территория" Фотограф Николай Мирюгин | Фото: мультицентр "Моя территория"

Выставка фотографа Николая Мирюгина, который никогда не видел своих работ пройдет в Тюмени 24 ноября. Автор фотографий незрячий, но готов показать работы всем желающим, сообщает мультицентр "Моя территория".

Фотографу 78 лет, с детства он живет с одним процентом зрения. Процесс съемки на аналоговый фотоаппарат был выстроен на слух. Фотограф учился на физико-математическом факультете, поэтому, зная фокусное расстояние, ориентировался на сколько объект удален в пространстве. После проявки пленки, за определенное время, подносил ее максимально близко под увеличительным стеклом, чтобы понять появилось ли вообще изображение.

"Преподавая в школе, я замечаю, что детей оберегают и ограждают от мира. Да, жить сложнее, если ты слеп, тяжелее воспринимать что-то, но нужно бороться и приспосабливаться. Выставка — это диалог о возможности жизни, о собственном выборе, ведь не важно, как ты ощущаешь действительность. Жить сложно, часто непонятно, иногда нужно пересиливать себя. Кому-то проще с рождения, но все это лишь означает, что у любого человека есть возможность на жизнь: совершать свои ошибки, выбор и побеждать", — рассказал фотограф.

Выставка под названием "Просто жить" пройдет в пространстве "8BY10" по адресу ул. Осипенко, 81 в 15 часов и продлится до 9 декабря. Вход свободный.